Semplici: "L'arrivo di Ronaldo avrebbe acceso la piazza, ma ho sempre avuto dubbi"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il mister Leonardo Semplici: "L'arrivo di Ronaldo a Napoli avrebbe acceso le fantasie e portato dei vantaggi sotto l'aspetto della realizzazione, ma sono sempre stato dubbioso per come si sarebbe inserito in questa squadra. Il mercato del Napoli resta ottimo, ha rimpiazzato bene le perdite e credo che Osimhen sia un centravanti ottimo e futuribile. Ronaldo è affascinante, ma nel contesto centrava poco. In Serie A sono arrivati giocatori importanti, punterei su De Ketelaere, Kvaratskhelia e la conferma di Leao".