Senderos su Ancelotti "Grande persona, nessuno gestisce il gruppo come lui"

Philippe Senderos, difensore in forza al Chiasso, ha parlato a Tuttomercatoweb anche di Carlo Ancelotti, suo tecnico ai tempi del Milan. "L'ho avuto nel suo ultimo anno in rossonero. È una grandissima persona ancor prima che un ottimo allenatore. Gestiva il gruppo nella maniera migliore, come fa lui ce ne sono pochi. Sa blandire gli ego di ognuno, riesce a creare un mix di personalità diverse per far sì che tutto vada per il meglio".

Può regalare un traguardo storico al Napoli?

"Perché no? Ha tutto per farlo. È un posto dove è difficile vincere, è dura fare cose in grande, ma hanno tutto per vincere. E io credo sia la miglior persona per raggiungere certi obiettivi".