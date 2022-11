Senegal, Koulibaly: "Siamo un gruppo, una squadra, siamo fratelli. Questo fa la differenza"

Il gol? "Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così".

È stata dura perdere un giocatore come Sadio Mane prima del Mondiale, ma il gruppo ha risposto molto bene. Cosa è successo?

"Siamo un gruppo, siamo una squadra, siamo fratelli. Questo ha fatto la differenza. Sadio Mane per noi è un giocatore leggendario, ma ci abbiamo sempre creduto. Siamo felici, questa vittoria è per lui e per Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua morte, volevamo fare qualcosa di speciale. Ringraziamo la sua famiglia".

