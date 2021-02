Serafini: "Il problema del Napoli è l'identità. Sarri? Neanche lui farebbe meglio"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Luca Serafini.

“Anche guardando da fuori il problema è l'identità della squadra che attraversa dei problemi perché attraversa dei problemi di condizione generale di forma di alcuni dei suoi giocatori chiave, di impostazione tattiche quindi anche di atteggiamento e quindi prende schiaffi alternandoli a delle vittorie convincenti. D'altra parte purtroppo c'è un rapporto con la società che è complicato. Per quello che riguarda il carattere, il Milan che allenava lui, con questo sistema poco spettacolare e con una squadra molto meno brillante di questa andò ad un passo dalla Champions. Per quanto riguarda il problema con la convivenza e la coesistenza con De Laurentiis, è complicato

Ancelotti allena da 35 anni, ha vinto tutto e ha un’esperienza diversa. Gattuso si è trovato a gestire un momento complicato e l’allenatore nel momento in cui è sfiduciato può succedere di tutto anche se lo spogliatoio sta con Rino ed è importante. Tu non puoi chiamare a gennaio un altro allenatore, non si fa. Se Sarri arriva a Napoli adesso che può fare?".