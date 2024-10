Serafini recrimina a Milan Tv: "Il Milan meritava il pareggio nonostante sfortuna e assenze!"

Il giornalista vicino alle vicende rossonere Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così la sconfitta del Diavolo contro il Napoli: "I rimpianti sono tutti nella mezz'ora centrale del primo tempo tra il primo e il secondo gol del Napoli. Abbiamo creato tanto, il Milan avrebbe meritato il pareggio. I gol sono due errori di Maignan: sul primo non capisco perchè con tutte quelle maglie azzurre non ha calciato lontano, mentre sul secondo è in ritardo anche se Kvara poteva essere contrastato meglio.

C'è stata una differenza di qualità tra le due squadre. Il Napoli aveva più qualità nel possesso palla, c'erano assenze importanti nel Milan e hai lasciato tanto dal punto di vista della qualità. E' mancata poi anche un po' di fortuna, purtroppo paghi il solito dazio di prendere due gol a partita, non fai gol e quindi perdi. Dal punto di vista dell'impegno non si può imputare nulla alla squadra, è mancata la qualità. Sinceramente mi aspettavo una ripresa diversa da parte del Milan", riportano i colleghi di Milannews.it