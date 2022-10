Serena allarga la lotta Scudetto: "L'Inter può rientrare. E non taglierei fuori la Juventus"

Aldo Serena, alla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto rispondendo ad una domanda sulle chance dell'Inter di rientrare in corsa

TuttoNapoli.net

Aldo Serena, alla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla corsa scudetto rispondendo ad una domanda sulle chance dell'Inter di rientrare in corsa: "Dico di sì, la rimonta dell’Inter in campionato è possibile. Ma la strada è stretta, è bene chiarirlo. Perché da qui in avanti servirà praticamente la perfezione. Servirà fare tutto bene e sarà necessario che gli altri sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. L’Inter deve crederci, per come la vedo io non è giusto tagliar fuori neppure la Juve da questi ragionamenti".