Serena approva Llorente: "Sbloccherà quelle partite con difficoltà di manovra"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante e ora opinionista tv Aldo Serena. Ecco le sue parole:

Su Llorente

"La fiducia di Ancelotti su Milik non è illimititata. Aveva bisogno di una certezza e ha caratteristiche ideali. Può sbloccare il risultato quando c'è difficoltà di manovra".

Sul mercato del Napoli

"In maniera mirata, De Laurentiis non ama sprecare i denari e vuole trovare giocatori funzionali al suo gioco. Anche quest'anno è stata una campagna oculata. Come con Higuain, un'eccezione ci può tare. La piazza è da un pò che si aspetta la vittoria. Si aspettava Icardi e invece non se n'è fatto nulla".

Sul campionato

"Conte è uno dei pochi allenatori che in poco tempo riesce a far passare i suoi concetti e creare una squadra a sua immagine e somiglianza. Se la Juve dovesse fare dei passi falsi, l'Inter è pronta a fare il grande balzo. Il Napoli è competitivo, manca però qualcosa di forte".

Sui sorteggi di Champions

"All'Atalanta è andata quasi in maniera perfetta. Il City è fuori portata, ma al secondo posto può crederci. L'Inter? Barcellona e Borussia Dortmund ti possono mettere in difficoltà. E' andata male nel sorteggio, è il più difficile di girone ma se la giocherà".

Su Juve-Napoli

"Una Juve che ha ancora lavori in corso. ha grandi campioni ma deve cominciare a far partire dal primo minuto giocatori come De Ligt. Il Napoli ha già assimilato i concetti di Ancelotti dopo un anno, mentre la Juve deve essere più equilibrata in fase d'attacco".

Sul derby di Roma

"La Roma ha perso alcuni pezzi, ha un allenatore che sa insegnare calcio e far giocare le proprie squadre. Credo in Fonseca ma meno nelle qualità della squadra. La Lazio? Milinkovic se rimane è un grandissimo acquisto, potrebbe essere il giocatore che si riprende il palcoscenico. Vedo la Lazio davanti alla Roma".