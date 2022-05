Serena su Zanoli: "Ha dimostrato di saperci fare ed è molto considerato da Spalletti"

"Lo conosco indirettamente, me ne hanno parlato molto bene perché quest’anno ho allenato il Legnago".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Serena, ex calciatore di Fiorentina e Atletico Madrid.

Italiano è pronto per il salto in una big? "Ha fatto bene due anni di Spezia, ha fatto bene a Trapani. Quest'anno allena una squadra con obiettivi diversi dalle precedenti, sta confermando il suo passato. Direi di sì, ha idee vincenti, lo sta dimostrando da 4/5 anni, è pronto, cos’altro deve fare? Ma la Fiorentina ha messo le basi per diventare una grande squadra, secondo me crescerà sempre di più".

Da ex terzino, Zanoli può ripercorrere le orme di Di Lorenzo? "Lo conosco indirettamente, me ne hanno parlato molto bene perché quest’anno ho allenato il Legnago, squadra dove lui ha esordito tra i professionisti. È un ragazzo dotato di ottima gamba. Ho avuto modo di vederlo quando è mancato Di Lorenzo, si è messo in luce ed ha fatto ottime gare. Ha alta considerazione da parte di tutti e soprattutto di Spalletti, è molto giovane ed ha dimostrato di saperci fare".