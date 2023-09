Serena: "Sul Napoli pesano i mancati rinnovi di Kvaratskhelia e Osimhen"

Aldo Serena, ex calciatore, è intervenuto per parlare anche del Napoli ai taccuini del Corriere dello Sport

Aldo Serena, ex calciatore, è intervenuto per parlare anche del Napoli ai taccuini del Corriere dello Sport: "Si sta avvitando su alcune questioni come i rinnovi di Kvara e Osimhen. Il georgiano ha un contratto da giocatore di media caratura e invece è un top player, uno di quelli da ammirare che fa volare con la fantasia. La deriva folle che sta prendendo il calcio non mi piace, ma adeguarsi a certe dinamiche diventa necessario. Poi gli azzurri devono ritrovare quel gioco splendido e collettivo che avevano con Spalletti".