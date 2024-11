Serginho: "Scudetto? Con Conte anche il Napoli però è da temere"

Serginho, grande ex terzino del Milan, che ha vestito la maglia del Diavolo dal '99 al 2008, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, spiegando perché a suo avviso la squadra rossonera ha avuto alti e bassi: "Hanno cambiato allenatore, calciatori e sistema di gioco: era inevitabile una certa instabilità. Ci vuole tempo sia ai giocatori per assimilare i concetti del nuovo tecnico sia a Fonseca per conoscere la rosa. In tre mesi non è possibile sistemare tutti i problemi che c’erano lo scorso anno".

"L’Inter subisce qualche gol in più dello scorso anno, ma ha dimostrato il suo valore ed è un pelo in vantaggio rispetto alle altre. Con Conte anche il Napoli però è da temere".