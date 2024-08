Sergio Rico svela: "In passato mi ha cercato il Napoli. Ora vorrei andare in Italia"

Sergio Rico, ex portiere del Paris Saint Germain, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parlando tra i vari temi anche di un interesse passato del Napoli nei suoi confronti: "Me lo hanno detto fin da subito: tornerai in campo. Per 24 ore al giorno ho avuto affianco a me dei professionisti che mi ripetevano fosse solo questione di lavoro e di tempo.

Ho recuperato al 100% e voglio tornare, mi sto allenando per questo. Nella scorsa stagione sono tornato in campo con il PSG dopo 10 mesi di inattività, è stato emozionante. Ora voglio tornare in campo. Sarebbe bello anche se fosse in Italia. In passato mi hanno cercato il Napoli e la Lazio, non tanto tempo fa anche il Milan. Il calcio italiano mi ricorda molto l'esperienza che ho fatto a Siviglia. Il vostro calore è molto simile a quello andaluso".