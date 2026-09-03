Centro sportivo a Monterusciello? Ass. Sport Pozzuoli: “Diversi incontri con ADL. Vi spiego”

vedi letture

Il Comune di Pozzuoli ha avuto diversi incontri con Aurelio De Laurentiis e i suoi rappresentanti per discutere del possibile centro sportivo del Napoli.

Il possibile centro sportivo del Napoli a Monterusciello resta al centro del confronto tra il club azzurro e il Comune di Pozzuoli. A margine della presentazione del quarto torneo internazionale Città di Pozzuoli, in programma dal 6 al 13 settembre al Tennis Club Pozzuoli, l’assessore allo Sport Gennaro Andreozzi ha risposto alla domanda di Antonio Russo, direttore di Pozzuolinews24 e GoldelNapoli, sull’interessamento della società di Aurelio De Laurentiis per la realizzazione della struttura.

Centro sportivo a Monterusciello, Andreozzi: “ADL deve implementare la sua azione”

L’assessore ha confermato i contatti avuti con il presidente del Napoli e con i suoi rappresentanti, sottolineando però la necessità di un ulteriore passo in avanti da parte del club: “Abbiamo avuto diversi incontri anche con il presidente De Laurentiis e con i suoi legali e rappresentanti. L’ultimo lo abbiamo avuto a Napoli. C’è molta disponibilità da parte loro, ma deve essere un pochino meno refrattario il presidente del Napoli. Se effettivamente ci tiene allo sport e alla nostra società, deve implementare la sua azione. Non è giusto che una comunità soffra esclusivamente perché il signor De Laurentiis deve raggiungere i suoi obiettivi”.