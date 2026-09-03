Schira: “Mercato da 6 o sv! Il Napoli per valore rosa oscilla tra il 4° e il 6° posto”

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Nicolò Schira ha commentato il mercato del Napoli. Promuove il lavoro di Manna sulle cessioni, ma giudica insufficiente l’operato del club in entrata.

Il mercato del Napoli si è concluso con due soli innesti: Benoit Badiashile e Costantino Favasuli. Una campagna acquisti che, secondo Nicolò Schira, non ha permesso alla squadra azzurra di compiere un significativo salto di qualità. Il giornalista ed esperto di mercato, intervenuto sul canale YouTube di Sandro Sabatini, ha analizzato le operazioni portate a termine dal club, distinguendo tra il lavoro svolto in uscita e quello in entrata: “Il Napoli ha fatto 0-0 sul mercato, per me è SV oppure un 6 stiracchiato. Manna alla fine gli esuberi li ha piazzati tutti ed è stato bravo. Alla Juventus per esempio ci sono tanti esuberi non ancora piazzati. Ma in entrata il Napoli non ha operato”.

Schira: “Favasuli è di prospettiva, Badiashile un tampone”

Schira ha poi analizzato i due acquisti effettuati dal Napoli, sottolineando come entrambi abbiano caratteristiche differenti e non rappresentino, a suo giudizio, rinforzi tali da modificare sensibilmente il valore complessivo della rosa. Favasuli viene considerato un investimento in prospettiva, mentre Badiashile è arrivato per tamponare l’emergenza difensiva legata all’assenza di Buongiorno. Da qui anche la valutazione sul potenziale della squadra azzurra: “Favasuli è di prospettiva, Badiashile un tampone per sostituire Buongiorno. Per me oggi il Napoli per valore della rosa oscilla tra il quarto e il sesto posto”.