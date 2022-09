Serie A, Kvaratskhelia MVP di agosto. L'AD De Siervo: "Talento, tecnica e coraggio nelle giocate"

Khvicha Kvaratskhelia è stato votato come miglior calciatore del mese di agosto e domani riceverà il premio dalla Lega Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Khvicha Kvaratskhelia è stato votato come miglior calciatore del mese di agosto e domani riceverà il premio dalla Lega Serie A. “Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in Serie A TIM – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. L’ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di talento, tecnica e coraggio nelle giocate”.