Serie A, l'AD De Siervo: "Spareggio possibilità remota! Si gioca a Milano? Ci sono delle regole..."

vedi letture

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Siamo a 180 minuti dalla fine della stagione, in cui tutto è ancora in bilico. Spareggio? Una possibilità remota, verrà programmata poi. Viviamoci quest'ultimo periodo, faccio l'in bocca al lupo.

Possiamo escludere che, in caso di spareggio, si giocherà a Milano?

"Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte e cercheremo di rispettarle. Sono in atto delle considerazioni anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. Una cosa come questa è successa una volta sola in cento anni, per cui bisognerà fare delle riflessioni di carattere operativo. Saranno fatte lunedì mattina".