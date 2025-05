Serie A, l'AD De Siervo sugli ultimi turni di Serie A: "Si va verso una contemporaneità ampissima"

vedi letture

A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del festival CC’E, Calcio Comunità Educante, l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Ecco quanto evidenziato da TuttoMercatoWeb.com: "Quello che sta volgendo al termine è un grande campionato. Nelle ultime stagioni sono quattro le squadre diverse ad aver vinto negli ultimi cinque anni. L'esito è incerto, però, non solo per lo scudetto, ma anche per la qualificazione alle coppe europee e nella lotta per non retrocedere. Si tratta di un campionato combattuto ad ogni livello. Siamo un campionato di vertice con club fortissimi in ogni competizione come dimostra anche il percorso dell'Inter che ha eliminato il Barcellona fresco campione de LaLiga".

Mercoledì, intanto, ci sarà la finale di Coppa Italia fra Bologna e Milan

"Grande evento, sarà una grande festa in un Olimpico tutto esaurito. Con tante iniziative anche al di là del match. Ci saranno anche tante novità sul piano tecnico con molti nuovi sensori e telecamere per vivere in un modo diverso l'evento e le prestazioni dei ragazzi".

Avete deciso qualcosa in merito alla contemporaneità delle gare del prossimo turno di campionato?

"C'è stato un Consiglio, si va un verso una contemporaneità ampissima in modo tale da non dare vantaggi a nessuna formazione".