Sesa: "Entrambi i centrali della Svizzera sono da Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal', David Sesa, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Francia eliminata dalla Svizzera? Sono storie che solo il calcio può scrivere, sul 3-1 tutti pensavamo che passava la Francia, ma la troppa sicurezza è stata proprio forse l’errore principale dei francesi. Come qualità la nazionale francese è nettamente superiore alla Svizzera, ma lo spirito degli elvetici ha prevalso. Il calcio è bello anche per questo. Qualche nome tra gli svizzeri? Conosciamo bene Freuler dell’Atalanta, Xhaka, Somer, Shakiri, Embolo, un talento che ancora non ha espresso tutto il suo potenziale.

Che Italia sarà contro il Belgio? La nazionale belga è al numero uno del ranking mondiale, ha giocatori molto forti, ma Mancini ha dato un’identità alla squadra. L’Italia ha sorpreso un po’ tutti col suo calcio molto offensivo. E’ stato un piacere vederli giocare nel girone, pressavano gli avversari senza aspettarli. E’ chiaro che dagli ottavi di finale in poi ogni passo sbagliato può essere fatale e ogni episodio può fare la differenza. Si è visto con l’Austria, per 20 cm è stato annullato il gol ad Arnautovic. Mi piace molto anche la mentalità operaia della squadra di Mancini che con le sue parole è rimasto sempre con i piedi per terra.

Centrali svizzeri da Napoli? Akanji è molto forte fisicamente, gioca nel Borussia Dortmund e potrebbe giocare tranquillamente in uno dei top club italiani. Elvedi è molto giovane ed ha un potenziale importante, ha fatto molto bene nel Borussia Monchengladbach. Credo che entrambi farebbero la loro bella figura anche nel Napoli”.