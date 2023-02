Sgarbi: "Felice per il Napoli, sono amico di ADL. Maradona era come Caravaggio..."

Vittorio Sgarbi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Vittorio Sgarbi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Leggo i trionfi del Napoli e ne sono felice perché sono un buon amico di Aurelio De Laurentiis. Non seguo il calcio, ma leggo in giro che non ci sono avversarie e questo vuol dire che il Napoli ha anche grande creatività. Maradona era come Caravaggio, nella mostra dei miracoli che ho fatto a Napoli ho portato la radiografia di un suo piede rotto. Scudetto? Non viene da una vita e mi pare un riscatto. Con il calcio Napoli diventa una squadra e una città europea".