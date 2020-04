Shenzen, Donadoni: "In Cina la vita è tornata quasi alla normalità. Tutti hanno la mascherina"

L'ex Ct della Nazionale italiana e attuale tecnico dello Shenzen in Cina Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni di Sky affermando di come la vita cinese stia tornando alla normalità: "A Shenzen la situazione si sta tranquillizzando: oramai sono una decina di giorni che siamo tornati in campo ad allenarci. Tutti in città indossano rigorosamente le mascherine, ma la vita è quasi tornata alla normalità"