Shevchenko: "I campioni non diventano grandi allenatori? No, vedete Zidane, Guardiola, anche Gattuso..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante ed ora allenatore Andriy Shevchenko è stato interrogato sulle parole di Van Gaal sui grandi campioni che difficilmente diventano grandi allenatori: "Magari era vero in passato, negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate. Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a Gattuso". Sulla lotta scudetto: "La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato".