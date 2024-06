Si complica Motta alla Juve? Zazzaroni: "Sta chiedendo la luna come giocatori..."

Durante Maracanà su TMW Radio, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni

Che dice di Bologna, Juventus e Inter?

"Per il Bologna sarà una zavorra la Champions ma Italiano non dovrà fare miracoli. Gli si chiederà di rimanere magari in Europa. Me ne hanno parlato bene di Italiano, che è molto bravo e intelligente in campo. Thiago Motta-Juve? Sta chiedendo la luna come giocatori. Giuntoli mi ha detto che non ha ancora firmato e ci sono ancora alcune cose che deve chiarire e penso che Giuntoli andrà lì per parlarci. Motta vuole incidere molto sulle scelte della squadra e la Juve non ha tutte queste risorse. Ma ha le idee chiare e vuole andare alla Juve per vincere e cambierà molto nella squadra. L'Inter rimane favorita".

E su Conte e De Rossi?

"Conte è la più bella notizia che potesse arrivare, riporta entusiasmo a Napoli. Splendido il lavoro di De Rossi, spero che gli diano i giocatori per fare una bella Roma. Sono molto curioso di cosa faranno, che investimenti ci saranno. Chiesa è una possibilità per i giallorossi, mentre Lukaku no al Milan, quindi si può portare a casa con meno di quanto vuole il Chelsea, sempre che il Napoli venda Osimhen. Zirkzee? Chi può pagare 15 mln di commissioni?".

Pioli?

"Per il momento è fermo, ma qualcosa troverà".

E Allegri?

"Magari torna. Contatto con la Lazio? Assolutamente no, non ci avrebbe pensato neanche un secondo. 5 anni fa magari sì, ma ora no. Ha altri pensieri. Vuol tornare ad allenare comunque, credo ci possa stare anche l'estero dopo aver fatto la cavolata di aver rifiutato il Real Madrid tempo fa, che non ho mai capito. Due anni a 8,5 mln e dove poteva vincere tutto, per poi vivere tre stagioni in quella maniera...".