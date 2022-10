Si poteva prevenire l'infortunio di Rrahmani? Spalletti: "No, sono cose che capitano..."

Rrahmani ha rimediato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra e tornerà a disposizione solo dopo il Mondiale.

Si poteva prevenire l'infortunio di Rrahmani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha parlato alla vigilia del match contro l'Ajax, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Questa la sua risposta: "Rrahmani ha subito la torsione nello sviluppo dell'azione: sono cose che sono successe a tutti e possono succedere. Ci dispiace, per noi quella di Rrahmani è una perdita importante, ma per il resto tutti si sono allenati bene e abbiamo delle carte importanti da giocarci anche in quel ruolo lì. Non avremo problemi nel tirar giù una formazione di tutto rispetto". Rrahmani ha rimediato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra e tornerà a disposizione solo dopo il Mondiale.