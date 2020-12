Si rompe Allan, guai per Ancelotti: "Problema al ginocchio"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, perde Allan per infortunio, punto di riferimento del suo centrocampo. L'ex allenatore del Napoli, ha parlato delle condizioni dell'ex centrocampista azzurro, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal: "Ha avuto un problema al tendine del ginocchio, ha avuto una lesione. Non sappiamo quanto tempo starà fermo e quante partite salterà. Per le gare di questo periodo, non sarà disponibile di sicuro".