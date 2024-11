Siani: "McTominay meglio di Calhanoglu e Barella! È di tutto un altro livello rispetto alla Serie A"

Fernando Siani, giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha eletto il Napoli come migliore organico della Serie A: "La mia tesi è che il Napoli ha una rosa superiore all'Inter. Io parto da questo: che la base dell'Inter era sicuramente più forte di quella del Napoli, soprattutto per quello che poi è successo in estate con tutti i casi che ha dovuto gestire Antonio Conte. Adesso, io credo che con una rosa pienamente recuperata il Napoli sia la squadra più forte della Serie A.

Ha il secondo miglior difensore del campionato, il primo è Bremer infortunato, il secondo è Buongiorno che è lì a comandare la difesa del Napoli. Ha il miglior centrocampista del campionato che è McTominay, ha il secondo miglior centrocampista del campionato che è Lobotka. McTominay più forte di Calhanoglu? McTominay è il più forte del campionato, più di Calhanoglu e di Barella. Nel pieno della sua forma e della sua forza, è un centrocampista che non c'entra assolutamente nulla con la Serie A. È totalmente di un altro livello a mio modo di vedere. È un giocatore totalmente dominante, che porta a spasso gli avversari, che in cinque passi arriva dal centrocampo all'attacco o alla difesa. Sa chiudere, sa segnare, sa difendere. Calhanoglu è un centrocampista meraviglioso, fortissimo, ha un altro ruolo, anche lui arriva da anni in cui deve un attimo gestirsi dal punto di vista fisico e stesso discorso anche per Barella e Mkhitaryan.

L'Inter è una meravigliosa last dance. Io credo che l'Inter sia all'ultima occasione per giocatori che ha in questo momento in rosa, lo dicono i contratti, lo dice la carta d'identità. E quindi non può permettersi di dare meno del 100% in tutti i suoi uomini. Il Napoli ha l'entusiasmo dell'inizio di un progetto, tanti giocatori nuovi. L'Inter forse come valore assoluto può avere qualcosa di più, è una squadra da finale di Champions League e che ha vinto lo scudetto, ma quindi anche per questo motivo potrebbe avere un pochino non dico di pancia piena, ma di gestione di alcune priorità e di alcune battaglie. Il Napoli invece mi sembra essere totalmente proiettato nel dimostrare che si può tornare a vincere.

Dicevo di McTominay, l'altro è Lobotka che rientra tra i migliori cinque centrocampisti del campionato. Forse anche Anguissa se sta bene c'è nei primi otto centrocampisti del campionato. C'è Lukaku che è sempre Lukaku, è l'attaccante e il giocatore preferito dell'uomo che hanno in panchina, che rende al massimo quando ha a gestirlo l'allenatore che lo gestisce adesso e lo abbiamo visto contro il Milan. Ha Kvaratkhselia, lo consideravamo un futuro pallone d'oro. E poi ha tutta una serie di giocatori che entrando dalla panchina con un colpo te la possono cambiare, il miglior subentrante del campionato c'è l'ha il Napoli, Neres".