Siani: "Mertens resti qui tutta la vita! I napoletani chiameranno i figli Dries"

Il noto comico Alessandro Siani, grande tifoso del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Devo dire che Spalletti ha trovato in Mertens un calciatore fondamentale nel momento più delicato della stagione. Per me un belga che chiama il figlio Ciro deve rimanere a Napoli per tutta

la vita. Sono certo che qualcuno starà pensando di chiamare il proprio figlio Dries e magari un giorno a scuola Ciro Mertens e Dries Esposito saranno compagni di classe. Sarebbe meraviglioso".