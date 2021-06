Signori: "Finalmente è finito l'incubo. Mai scommesso per cambiare risultati delle partite”

L'ex calciatore Beppe Signori è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre ammesso che mi piaceva scommettere, ma scommettevo sui tiri dietro la porta, ma mai scommesse per cambiare i risultati delle partite. Il processo è durato 10 anni, ma non c'è stato né dibattimento né udienza preliminare. Questo mi ha ferito. Mi sono giocato la possibilità di giocare una finale, sono stato davvero un... ma non lo posso dire. Adesso se me lo chiedessero giocherei anche al posto di Pagliuca. Finalmente è finito l'incubo. Ora si torna alla vita. Il tridente della Nazionale mi ricorda Rambaudi-Baiano-Signori. Non è un caso che 5 su 6 sono allenati da Zeman visto che Insigne ed Immobile sono passati da lui. Per non dimenticare Verratti".