Signori punta su Osimhen: "Diventerà un giocatore di livello mondiale"

Parla così l'ex attaccante Giuseppe Signori, a Sky Sport, commentando il rendimento del bomber del Napoli, ancora protagonista a Verona con una doppietta

"Il voto a Osimhen è alto. C'era un po' di scetticismo quanto è arrivato in Italia, ma ora si dimostra un giocatore fondamentale per il gioco di Spalletti". Parla così l'ex attaccante Giuseppe Signori, a Sky Sport, commentando il rendimento del bomber del Napoli, ancora protagonista a Verona con una doppietta: "Fa reparto da solo. Dà profondità al gioco ed è anche forte di testa, l'ideale per i cross dalle fasce di Insigne e compagni. Inoltre, ha ancora grandissime potenzialità, penso che diventerà un giocatore importante al livello mondiale".