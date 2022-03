Signori sulla corsa-Scudetto: "Milan ad ora favorito, ma sarà lotta fino alla fine"

Parla così l'ex attaccante Giuseppe Signori commentando l'andamento della Serie A che vede una lotta serrata per lo scudetto con Milan, Napoli, Inter

TuttoNapoli.net

"Sicuramente fino all'ultima giornata sarà un campionato avvincente, non c'è una squadra che può vincerlo prima". Parla così l'ex attaccante Giuseppe Signori, a Sky Sport, commentando l'andamento della Serie A che vede una lotta serrata per lo scudetto con Milan, Napoli, Inter e più staccata la Juventus: "In questo momento penso sia favorito il Milan di Pioli, anche se l'Inter deve recuperare una gara. Dipenderà dal calendario delle squadre impegnate nella salvezza e nella corsa all'Europa League".