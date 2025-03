Simeone da brividi: "Una tifoseria come quella del Napoli non l'ho mai vista"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giocatore del Napoli, Giovanni Simeone. Da brividi una frase. "Una tifoseria come quella di Napoli non l’ho mai vista da nessuna parte, il loro supporto vale tantissimo. Per me è difficile da spiegare, sono sentimenti particolari quando entri allo stadio. A volte immagino quanto sia difficile per i giocatori avversari giocare contro di noi in uno stadio pieno e così caloroso. La carica ce l’abbiamo sempre. Il mister ci dà carica ogni giorno: prima della video analisi, degli allenamenti, ci fa sempre dei discorsi di incoraggiamento. Siamo sempre carichi grazie anche allo staff ed al tecnico".

