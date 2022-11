Simeone elogia Mario Rui e Di Lorenzo: "Terzini forti, tutte le grandi squadre dovrebbero averli!"

E' una delle domande poste a Giovanni Simeone nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del Cholito

Quant'è bravo Mario Rui nel fornirti quegli assist? E' una delle domande poste a Giovanni Simeone nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del Cholito: "Ha una qualità e una visione incredibili. Quando un giocatore, soprattutto un terzino, ha tempo di stoppare e vedere il movimento dell'attaccante, per un attaccante diventa più facile. Guardate il primo gol coi Rangers: è stato Di Lorenzo a farmi quel passaggio per la rete. In questa squadra, nelle grandi squadre che vogliono arrivare in alto, c'è bisogno di terzini forti. Terzini che sanno giocare, che sanno crossare, che sanno costruire. Oggi i terzini sono quelli che più fanno la differenza in campo e noi abbiamo grandissimi terzini. Questa cosa è molto importante per noi".