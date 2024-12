Simeone in conferenza: "Che rabbia, vorrei rigiocarla domenica! Lazio più abituata ogni 3 giorni..."

Dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano della Lazio, Giovanni Simeone è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

Sei soddisfatto della tua prestazione a prescindere dal risultato?

"Non sono soddisfatto, sono deluso. Per vincere dobbiamo fare più di un gol, dobbiamo fare di più. Sono deluso del risultato, questo è quello che sento in questo momento".

Come reagisce lo spogliatoio dopo questa sconfitta?

"Vogliamo rivincita, riprenderla, sia a livello fisico e mentale. Quello che mi viene adesso in mente è di voler rigiocare, stesso domenica. Ho rabbia dentro e vorrei vincere domenica"

Si è parlato tanto di questi cambi di Conte, voi da dentro come avete vissuto questa situazione? In tanti di voi hanno giocato poco trovarsi tutti insieme può essere particolare...

"Dopo questo risultato non ci sono alibi, quando uno vuole giocare deve essere pronto. Secondo me noi eravamo pronti, ci alleniamo fortissimo. Non ci sono alibi per niente"

"Hai preso una posizione netta, quasi da leader. Cosa vi è mancato?"

"Abbiamo avuto tanta voglia e motivazione, poi è chiaro che il mister deve dirci cosa abbiamo sbagliato di preciso, domani con i video. Non abbiamo pressato, eravamo lenti, poi siamo migliorati ma abbiamo commesso l'errore di non andare forti. Il mister ci dovrà dare più dettagli"

La mancata intesa di questa sera è data dal fatto che avendo meno partite a disposizione, alcuni calciatori hanno minuti in meno. Quanto vi sta mancando non giocare le coppe europee?

"Adesso mi è venuto in mente che la Lazio è più abituata a giocare ogni 3 giorni, noi no. Poteva incidere molto nella partita di oggi, prendiamo questa sconfitta e trasformiamola in qualcosa di positivo"