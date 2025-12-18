Rabiot a Mediaset: "Fallo su Politano? Non era rosso. Il Napoli ha fatto poche azioni"

vedi letture

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025: "Problema offensivo? Non penso, abbiamo segnato anche quando non c'erano Gimenez e Leao, non è una questione di calciatori che entrano in campo. Dobbiamo ritrovare un po' di compattezza e di solidità, nelle ultime partite subiamo un po' troppe azioni e troppi gol. Poi non è che il Napoli abbia fatto tante azioni, ma noi siamo stati leggeri in difesa. Ovviamente, sulle nostre occasioni non siamo stati in grado di far gol, anche su questo dobbiamo fare meglio perché non ti capitano 10 occasioni in una partita. Dobbiamo stare tranquilli e continuare il nostro percorso, mi dispiace perché era una partita importante e potevamo giocarci un trofeo, io so quanto conta questo. Ma stiamo facendo bene in campionato, dobbiamo riprendere il lavoro che stavamo facendo".

Era rosso diretto il tuo intervento su Politano? "Non c'era rosso, l'arbitro poteva fare molto meglio e non è solo in questa partita. È già da tante partite, e non parlo solo del Milan, mi dispiace ma gli arbitri non stanno facendo bene in questo momento. Ma su questa partita non è colpa dell'arbitro, dipendeva da noi e non siamo stati in grado di vincerla. Può succedere in una stagione, non cade in mondo, questa partita è passata e non possiamo fare altro che concentrarci in campionato. I ragazzi sono dispiaciuti, dobbiamo switchare subito e crescere. La stagione è lunga e siamo sereni".