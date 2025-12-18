Rabiot a MilanTv: "Abbiamo avuto chance per segnare ma non siamo stati bravi"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanTv dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in finale. Ora pensiamo a riposare un po' e poi torneremo a pensare subito al campionato".