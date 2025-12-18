Allegri a MilanTv: "Complimenti al Napoli. Abbiamo subito due gol evitabili"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanTv dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale di Supercoppa 2025: "Vanno fatto i complimenti al Napoli che si è difeso bene. Spiace per la sconfitta. È un avvertimento per tornare a difendere meglio. Abbiamo preso due gol a partita contro Torino, Sassuolo e stasera. Abbiamo preso due gol forse evitabili"

Sui gol subiti: "Tutte le situazioni devono essere prese come un'opportunità. Se per tre partite prendi gol qusi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse abbiamo mollato inconsciamente qualcosa e siamo stati puniti. Potevamo anche avere più fortuna e non prendere gol, però abiamo difeso male".