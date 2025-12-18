Live Milan, Rabiot in conferenza: "Sconfitta pesante. C'era troppo nervosismo..."

Al termine della semifinale di Supercoppa italiana persa 2-0 contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa.

22.25 - Inizia la conferenza stampa.

“Avevamo perso poche partite, quindi quando perdi una partita del genere, che ti può portare alla finale è pesante. In queste partite c’è sempre un po’ di nervosismo perché sono sfide importanti, dove entrambe le squadre vogliono vincere. Noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare il percorso fatto in campionato”.

Difficoltà a mantenere la porta inviolata, è il principale problema? “La fase difensiva è importante perchè ci permette di attaccare meglio. Siamo stati un po’ leggeri, nelle ultime partite abbiamo perso un po’ di solidità e preso troppi gol. Lavoreremo su questo. Abbiamo avuto delle occasioni per fare gol, ora dobbiamo concentrarci e andare avanti”.

Cosa non è funzionato stasera? “Non è sempre facile giocare questo tipo di partite. Gare importanti per una squadra anche giovane, non tutti siamo abituati a fare queste partite. Oggi c’era anche un po’ di nervosismo, potevamo fare meglio soprattutto dietro. Quando siamo solidi attacchiamo anche meglio, dobbiamo fare meglio in questo”.

22.28 – Termina la conferenza stampa.