Simeone: "Lo abbiamo visto anche con Spalletti, per vincere servono 24-25 giocatori"

Nel corso dell'intervista a radio CRC, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato anche dell'importanza della rosa nella corsa scudetto: "Per vincere servono più di 11 calciatori. L’abbiamo visto anche nell’anno di Spalletti. Per arrivare in alto servono 24-25 calciatori disposti a dare tutto, e ognuno deve sapere che anche se ha pochi minuti deve dare tutto".

