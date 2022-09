Simeone non ci sta: "Voglio l'Argentina, ma faccio 17 gol e non vengo convocato"

Nell'intervista a Il Mattino, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato anche del sogno Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista a Il Mattino, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha parlato anche del sogno Scudetto: "Il Napoli può sognare lo scudetto? Può continuare a fare quello che sta facendo adesso, vivere ogni giorno al massimo. Tanto si gioca ogni tre giorni, il tempo per sognare è sempre poco. Il mondiale con l'Argentina? Vorrei tanto... da un anno non vengo convocato eppure ho fatto 17 gol in serie A. Spero che ci sia spazio per me".