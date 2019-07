Simeone su James: "Non parlo di chi non è con noi. Ancelotti lo ha fatto? Lo rispetto, è stato un suo calciatore"

“Parliamo sempre di necessità e opzioni per la squadra e il club lavora di conseguenza. Parlare di un calciatore specifico non è giusto perché non è qui. Parliamo dei calciatori che abbiamo”. Lo ha detto il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sottolineato quando gli hanno fatto notare che Carlo Ancelotti avesse parlato, invece, del calciatore: “Conosco Carlo Ancelotti e lo rispetto, ha scelto di parlarne perché lo ha avuto in squadra”, le parole di Simeone riportate da Marca.