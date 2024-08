Sindaco Bacoli: "Napoli senza gioco! Non c'era bisogno di Lukaku per giocarsela col Verona"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli: "Quello che non vediamo più, da un anno a questa parte, sono i giocatori che sudano per la maglia.

Nel primo tempo abbiamo visto qualcosina, ma nel secondo tempo è stato tutto sbagliato, un Napoli senza gioco, senza reazione, una squadra in bambola e poi si continua a parlare di una rosa incompleta, ma per battere quel Verona – massimo rispetto per la squadra e tifoseria – ci voleva davvero Lukaku come punta? Il mercato andava risolto prima. Conte è venuto, penso, facendosi assicurare un mercato di qualità capace di avere una squadra pronta per essere allenata. L’anno scorso siamo arrivati decimi, ma quest’anno c’è il dovere di competere per la qualificazione in Champions, massimo Europa League. Poi può accadere tutto, ma non puntare a questo è allucinante".