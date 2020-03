Sindaco Bari: "Ho sentito Luigi De Laurentiis, mi ha chiamato per farmi da spalla..."

Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sull'emergenza Coronavirus: "Alcuni sottovalutano il problema perchè in alcune zone del paese non c'è un numero elevato di contagi, ma ci vuole poco per trasformare anche queste zone in situazioni come quelle del Nord. L'unico modo che il contagio si possa diffondere è stare a casa, accadrà ma possiamo riuscire a contenerlo. La terapia intensiva non nasce per il Coronavirus, ma per persone che hanno infarti ed ictus e questi non si fermano.

Tifosi del Bari? In realtà gli stessi tifosi si stanno concentrando sull'emergenza sanitaria che è anche economica, ci sono tante famiglie che non hanno reddito in questo periodo. In questi giorni stanno utilizzando l'inno della squadra di calcio per mostrare la città deserta o per mostrare le manifestazioni che abbiamo fatto, i tifosi stanno utilizzando l'inno per dare un segno di speranza.

De Laurentiis? Luigi mi ha chiamato qualche giorno fa per farmi da spalla, il primo giorno che abbiamo dovuto chiudere tutto sono un po' crollato emotivamente, ma mi sono ripreso subito".