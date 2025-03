Sindaco Castel di Sangro: "Almeno 3 amichevoli estive al Patini! Sulle date..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Date del ritiro a Castel di Sangro? Sulle date non possiamo esprimerci perchè non ho avuto alcune indicazioni. Nel frattempo ci siamo dedicati a tutti i preparativi dell’impiantistica sportiva. La cosa interessante sarà il padiglione che organizziamo al Palasport. Ci aspettiamo almeno tre amichevoli del Napoli al Patini e questo è importante”.

