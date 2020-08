Sindaco Castel di Sangro dopo il primo giorno: "Osservanza straordinaria delle regole!"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, dopo il primo giorno di ritiro del Napoli si è così espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rispondendo ad una domanda postagli in diretta proprio dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Arrivo rumoroso? Assolutamente corretto, si è svolto in maniera diligente, osservanza di regole straordinaria, quasi inaspettata. La Stampa non è stata da meno, vanno fatti i complimenti".