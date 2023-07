Sindaco Castel di Sangro: “Nessuna limitazione per i tifosi. Le novità del ritiro”

“Ci saranno sicuramente tre amichevoli e tanti allenamenti".

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia: “Abbiamo fatto i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto e replicato nelle giuste proporzioni ciò che si è sviluppato a Napoli. A Castel di Sangro si è anche costituito ufficialmente un club Napoli, raccordando quella serie di club già presenti in Abruzzo. Stiamo, sempre più, approntando l’organizzazione per l’arrivo del Napoli il 28 luglio".

Sul ritiro: “Gli eventi saranno molti. L’organizzazione del ritiro si svilupperà così come avvenne il primo anno, quindi sarà riprodotto tutto quanto fu allestito all’interno del Palasport. All’interno sarà ospitato il trofeo dello scudetto per consentire ai tifosi di farsi foto al fianco della coppa. Il resto sarà caratterizzato da eventi, spettacoli, ma anche momenti di divertimento, svago e attività sportive riservati ai giornalisti".

Sugli accessi agli allenamenti: “Non ci saranno limitazioni sugli ingressi dei tifosi. Lo Stadio Patini è molto grande, avrà facoltà di accesso, sarà soltanto limitato quando saranno saturati gli spazi. La possibilità di averlo aperto tutta la giornata consentirà un afflusso e un deflusso agevole”.

Sulle amichevoli: “Ci saranno sicuramente tre amichevoli e tanti allenamenti. Non ho, però, idea allo schema che attuerà il nuovo allenatore, se ci sarà una partecipazione più aperta gli allenamenti, come faceva Spalletti, o più riservata. Ogni caso ci saranno tante occasioni per vedere la squadra, vista la durata più lunga del ritiro fino al 12 agosto”.