Sindaco Castel di Sangro: “Prezzi biglietti non concordati col Napoli. Proverò a parlare con ADL…”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso di ‘Tutti in Ritiro’, trasmissione in onda su Canale 21: “I prezzi delle amichevoli del Napoli li abbiamo saputi a mezzo stampa, non li abbiamo concordati con la società. Proverò a parlare con De Laurentiis per le prossime amichevoli, ma mi sembra difficile un cambio dei prezzi perchè la prevendita è già partita”.