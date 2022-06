Sindaco Castel di Sangro: "Puntiamo a portare 7mila tifosi al giorno al Patini"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per la prima volta il Patini torna a regime ordinario, così ci sarebbero 5 mila tifosi, stiamo ragionando con la Procura se possiamo salire a 7 mila. Comunque 5 mila sono assicurati. Faremo inoltre attività interne ed esterne. All'aperto, col palco, potremo fare l'incontro tra giocatori e tifosi, per la prima volta quest'anno è possibile. Attorno allo stadio ci saranno villaggi sportivi e attrazioni per il divertimento. Siamo in una condizione notevolmente più favorevole rispetto al passato.