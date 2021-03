Sindaco Crotone: "Duello con De Magistris? La vivo serenamente. Sul Napoli..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enzo Voce, sindaco di Crotone: “Cittadinanza simbolica al figlio di Simy? Guardi noi abbiamo dato la cittadinanza simbolica che è prevista dal nostro regolamento. Il motto è “io sono crotonese, io sono italiano”. Qui a parte Simy, si tratta di difendere un principio fondamentale: il razzismo nello sport non deve esistere. Il razzista è razzista dappertutto. Sembra non si di Crotone. C’è stata una denuncia e sono convinto che sarà anche individuato. Era un messaggio su Instagram e quindi credo che se sono state fatte da un telefonino ci siano le condizioni per essere rintracciato. Certi comportamenti sono inaccettabili sempre. La settimana prima era accaduto anche ad un altro calciatore. Non sapevo avesse questa valenza nazionale. La città di Crotone ha dato una cittadinanza simbolica al figlio di Simy, una sorta di ius soli. Un bambino che nasce a Crotone è sempre un italiano.

Favorevole allo Ius Soli? Assolutamente! Sapete quanti bambini nascono stranieri a Crotone. È un’iniziativa che estenderemo anche ad altri bambini. È una questione di buon senso. Un bambino che ha vissuto 18 anni in Italia, che senso ha non riconoscere. Ci sono i comportamenti che fanno la differenza tra gli uomini. Se uno che è disonesto lo è a prescindere dalla sua provenienza o dal colore della sua pelle. Far sentire la solidarietà della città in cui gioca Simy è doveroso. Io non seguo di calcio.

Crotone ama Simy? Certo! Non siamo messi bene in classifica, ma qualche anno fa abbiamo fatto un miracolo.

Napoli-Crotone è un duello Voce-De Magistris? La vivo serenamente. Alla fine vincerà lo sport e vincerà chi merita di prendere quei punti. Strappare un punto anche al San Paolo sarebbe una bella cosa. De Magistris è candidato a presidenza della regione Calabria e saremo alleati in politica. Speriamo di essere alleati anche nello sport”.