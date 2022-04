Sindaco Dimaro: "La bolla FIGC decadrà, sarà un ritiro come gli anni pre-pandemia"

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, ha parlato del prossimo ritiro del Napoli in Val di Sole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, ha parlato del prossimo ritiro del Napoli in Val di Sole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per l’undicesimo anno il Napoli sarà qui da noi, è un record tra le squadre di Serie A. Oggi sono arrivate le date e siamo molto contenti perché ci permettono di organizzare al meglio il ritiro. Fra poco avremo le conferme dei vari decreti, ma la bolla della FIGC dovrebbe essere decaduta. Quest’anno sarà quindi un ritiro che assomiglierà molto a quelli antecedenti alla pandemia. Non ha ancora sentito il presidente De Laurentiis, stiamo comunque già lavorando, siamo sempre sul pezzo.

Obiettivo per Dimaro di quest’anno? L’auspicio è che Dimaro porti fortuna per quella cosa che no si può dire, che tutta la nostra preparazione e fatica che possa servire a quella cosa lì. Le date sono quelle annunciate dal Napoli, si partirà il 9 luglio e si chiuderà martedì 19 luglio”.