Sindaco Dimaro: "Lavoriamo già al ritiro! Vi racconto l'ipotesi sulle date"

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Noi già dalla settimana prossima iniziamo la prima riunione per l'organizzazione del ritiro, stiamo già cominciando a lavorare. Il Comune di Dimaro insieme all'APT sono pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo già vissuto il bel momento dello Scudetto due anni fa e saremmo pronti anche questa volta.

Sarebbe una bella uscita anche per me se ci fosse lo Scudetto (a maggio terminerà il mandato di Lazzaroni da sindaco di Dimaro-Folgarida, ndr) e ovviamente non avremmo problemi a gestirlo in ritiro. Date indicative? Dipende da quanti festeggiamenti vengono fatti nel paese, ma quest'anno sarà più o meno dalla metà di luglio in avanti".