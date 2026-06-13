Robertson loda McTominay: "Un leader, migliora di giorno in giorno"

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Sospiro di sollievo in casa Scozia, attesa dall'esordio al Mondiale contro Haiti. Giovedì aveva saltato l'allenamento una delle stelle della squadra e cioè Scott McTominay, che però poi è rientrato nelle sedute successive: "Penso che Scottie volesse solo un po' di attenzione!" scherzato il capitano Andy Robertson. "No, per fortuna sta bene e oggi (venerdì, ndr) si è allenato".

L'ex terzino del Liverpool, sempre parlando del centrocampista del Napoli in un'intervista riportata da Fifa.com, aggiunge: "Non posso che parlare bene di lui. È un giocatore fantastico e continua a migliorare sempre di più. È cresciuto molto nel ruolo che ricopre e anche rispetto alle aspettative che le persone hanno nei suoi confronti. E un ragazzo con un carattere straordinario. È uno di quei leader nello spogliatoio che mi hanno aiutato tantissimo. Speriamo che abbia ancora qualche grande momento da regalare alla Scozia".

"Quando è arrivato nella nazionale maggiore scozzese giocava come difensore centrale per noi, cosa che oggi probabilmente sembra assurda. Ma fece un ottimo lavoro, fece molto bene anche giocando da numero 6, e può giocare anche da numero 8 o da numero 10. Ha dimostrato tutta la sua versatilità. Ovviamente ha preso la difficile decisione di lasciare il Manchester United, e non è mai una scelta semplice, ma è andato in Italia e in poco tempo è diventato il miglior giocatore del campionato. Non lascia nulla al caso, ed è un merito suo e delle sue qualità. La mentalità di Scott è veramente ai massimi livelli"