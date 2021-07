Sindaco Dimaro: "Propongo al Napoli un mese di ritiro qui e uno a Castel di Sangro"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida: "Bilancio ritiro? Assolutamente positivo. Abbiamo cominciato con l'esperimento della capienza al 50% organizzando uno dei ritiri più importanti, abbiamo avuto qualche tifoso in meno ma era ovvio, siamo soddisfatti oltre le aspettative. La Provincia autonoma di Trento può legiferare e ha sperimentato sulla capienza, siamo un modello. I tifosi sono stati esemplari per seguire le nostre richieste, la priorità è la sicurezza.

Futuro con il Napoli? Noi non vogliamo scalzare nessuno, anzi Castel di Sangro ha fatto ciò che potevamo fare noi. La cosa importante è che la squadra sia in forma per fare bella figura anche per noi. Io sono un sindaco, propongo un mese di ritiro a Dimaro e un mese a Castel di Sangro, si sta bene sia qui che in Abruzzo. Futuro gemellaggio con Castel di Sangro? Perché no, sono due realtà molto più vicine di quanto si pensi".